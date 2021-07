Les questions d’actualité africaines au centre d’entretiens du Commissaire aux Affaires politiques de l’UA avec le Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union

samedi, 31 juillet, 2021 à 12:47

L’ouvrage collectif en anglais intitulé “Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives” replace le Sahara marocain dans son contexte géopolitique, a souligné l’universitaire burkinabé et directeur de Recherches en Littérature africaine à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS), Pr. Alain Joseph Sissao, qui a contribué à la réalisation de cet ouvrage interdisciplinaire.