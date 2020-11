Les questions d’actualité bilatérale et régionale au centre d’un entretien à Madrid entre Mme Benyaich et le président du PP

mardi, 24 novembre, 2020 à 20:12

Madrid – L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich a eu, mardi, un entretien à Madrid avec le président du Parti Populaire (PP, opposition) Pablo Casado Blanco, axé sur les relations bilatérales et les questions régionales.

M. Casado Blanco a souligné, au cours de cet entretien, que le Maroc est un pays allié et ami de l’Espagne, réitérant son engagement à approfondir davantage cette relation d’amitié et de coopération.

Mme Benyaich a saisi l’occasion de cette rencontre pour éclairer son interlocuteur sur les différentes réalisations et avancées enregistrées au niveau politique, économique et social au Maroc, depuis l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que sur les derniers développements que connaît la question du Sahara marocain.

Cette rencontre a également permis de mettre l’accent sur le rôle et les efforts menés par le Maroc, afin de faire face aux flux migratoires et de présenter la vision proactive du Maroc au niveau national, régional et international en matière de lutte contre le terrorisme.