Les relations entre le Maroc et le Malawi sont “très fortes et mutuellement bénéfiques” (ministre malawien des AE)

samedi, 6 janvier, 2018 à 14:39

Rabat – Les relations entre le Maroc et le Malawi sont “très fortes et mutuellement bénéfiques” a indiqué, samedi à Rabat, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Malawi, Emmanuel Fabiano.