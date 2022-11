Les relations entre l’Andalousie et le Maroc, une “référence’’ en matière de coopération et de bon voisinage (responsable)

vendredi, 25 novembre, 2022 à 19:25

Séville – Les relations entre l’Andalousie et le Maroc sont une “référence’’ en matière de coopération et de bon voisinage, a souligné le secrétaire général de l’action extérieure, de l’Union européenne et de la coopération du gouvernement régional d’Andalousie, Enrique Millo.