Les relations entre le Maroc et Cuba s’améliorent considérablement (ambassadeur)

lundi, 5 avril, 2021 à 19:44

Madrid – Après 37 ans de rupture diplomatique, les relations entre le Maroc et Cuba s’améliorent considérablement dans tous les domaines grâce à la volonté des deux pays d’aller de l’avant dans leur coopération bilatérale, a souligné l’ambassadeur du Maroc à La Havane, Boughaleb El Attar.

Le Maroc et Cuba sont conscients plus que jamais de la nécessité de promouvoir leurs relations dans le domaine politique, mais aussi dans d’autres secteurs d’activités, a relevé M. El Attar dans un entretien au magazine espagnol « Atalayar », publié lundi.

Dans le cadre de cette volonté, les deux pays ont conclu des accords bilatéraux pour exprimer des votes de soutien réciproques au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, basé à New York, et des organes de l’ONU basés à Genève, a fait noter le diplomate marocain, précisant que Rabat et La Havane ont signé également deux mémorandums de coopération dans le secteur des mines, des énergies renouvelables et de l’environnement et envisagent d’approfondir davantage leur partenariat dans le domaine de la recherche scientifique.

Le Maroc participe à tous les forums et séminaires organisés par le gouvernement cubain pour s’ouvrir aux entreprises internationales et attirer des capitaux pour le développement de son économie, a-t-il relevé, ajoutant que plusieurs évènements économiques, culturels et politiques organisés conjointement par les deux pays ont été suspendus ou reportés à cause de la propagation de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

C’est le cas, à titre d’exemple, d’une semaine de cinéma qui a été reportée en raison du confinement obligatoire décidé en raison de la pandémie, a rappelé M. El Attar.

Le Maroc et Cuba, a indiqué le diplomate marocain, explorent également d’autres champs de coopération et ambitionnent de partager leurs expériences dans plusieurs domaines, dont celui de la gestion portuaire.

En ce qui concerne le volet culturel, l’ambassadeur du Maroc à La Havane a fait savoir qu’un groupe d’amitié maroco-cubain d’artistes et d’intellectuels a vu le jour. Ce groupe, a-t-il rappelé, est composé d’artistes, de cinéastes, de créateurs de mode, de poètes, de journalistes, de chanteurs et de peintres.