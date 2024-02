Les relations entre le Maroc et d’Espagne, un modèle de coexistence et de bon voisinage (Expert égyptien)

jeudi, 22 février, 2024 à 0:00

Le Caire – Les relations entre le Maroc et l’Espagne constituent un modèle de coexistence culturelle, de bon voisinage et d’interdépendance civilisationnelle, a relevé l’expert égyptien en relations internationales, Nabil Nejm Eddine.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la visite à Rabat du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, l’expert égyptien a souligné que les deux Royaumes entretiennent des relations séculaires en raison de leur proximité géographique, soulignant que les mouvements migratoires entre les deux pays ont contribué au renforcement de la présence réciproque de la culture de chacun d’entre eux.

Après avoir mis l’accent sur les relations “étroites” entre les Familles Royales du Maroc et d’Espagne, il a indiqué que Madrid est bien consciente de l’importance et du poids stratégique du Maroc sur la rive sud de la Méditerranée et en Afrique comme facteur de stabilité et de sécurité dans une région instable.

Nejm Eddine a rappelé, dans ce cadre, la position “positive” du gouvernement espagnol sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant la concordance des positions politiques des deux pays sur toutes les questions de la région ainsi que le volume important des investissements et des échanges commerciaux bilatéraux, et qui sont susceptibles de se renforcer après leur organisation conjointe avec le Portugal de la Coupe du monde 2030.