Les relations entre le Maroc et l’Espagne vivent le “meilleur moment de leur histoire” (Zapatero)

mercredi, 21 février, 2024 à 21:06

Madrid – Les relations unissant le Maroc et l’Espagne, “deux partenaires fiables”, vivent aujourd’hui le “meilleur moment de leur histoire”, a affirmé, mercredi, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, qui commentait la visite de travail qu’effectue, au Maroc, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

“Le Maroc et l’Espagne ont réussi à forger une amitié solide et travaillent main dans la main, dans un esprit de confiance et de transparence, ce qui nous permet de témoigner que les relations bilatérales traversent le meilleur moment de leur histoire”, a souligné M. Zapatero dans une déclaration à la MAP.

“La visite du Président du gouvernement espagnol au Maroc revêt une grande importance, car les relations avec le Royaume constituent une priorité absolue de la politique étrangère de l’Espagne, ce qui constitue pour nous un motif de réjouissance”, a dit M. Zapatero.

“Le Maroc et l’Espagne sont deux pays voisins et amis unis par des liens économiques et culturels et une coopération exemplaire en matière sécuritaire”, a relevé l’ancien chef de l’exécutif espagnol, précisant qu’ils constituent “un trait d’union entre deux continents et œuvrent pour leur prospérité et leur progrès”.

“Nous sommes des voisins fiables et le Maroc est une priorité pour l’Espagne. De son côté, le Maroc consolide de plus en plus ses relations avec Madrid pour faire de l’Espagne un grand allié en Europe”, a estimé M. Zapatero.

Sur le plan économique, a-t-il rappelé, le Maroc est la première destination des investissements espagnols en Afrique et les échanges commerciaux bilatéraux continuent de battre des records.

Dans un autre registre, M. Zapatero a relevé que l’organisation conjointe de la Coupe du monde de football 2030 avec le Portugal “donnera un nouvel élan à ces relations exemplaires et ouvrira un horizon prometteur pour les deux pays”.

L’Espagne et le Maroc avancent ensemble dans un esprit d’amitié profonde et de confiance mutuelle pour construire un avenir meilleur et s’ériger en modèle d’un partenariat multidimensionnel, a-t-il ajouté.