Les relations entre le Maroc et l’UE promises à un bel avenir (journal gabonais)

mercredi, 23 janvier, 2019 à 16:48

Libreville – Les relations entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) qui fêtent cette année leur 50è anniversaire sont promises à un bel avenir, écrit, mercredi, le journal gabonais +L’Union+.

Déjà denses et profondes, les relations entre le Royaume et l’UE sont “promises à un bel avenir”, estime le quotidien gabonais, notant que ces relations sont appelées à se renforcer davantage, dans toutes leurs composantes, politique, économique, culturelle et sécuritaire, conformément au partenariat stratégique liant les deux parties.

La publication revient sur l’audience accordée, jeudi dernier à Rabat, par SM le Roi Mohammed VI à la cheffe de la diplomatie européenne Mme Federica Mogherini, notant que cette audience a été l’occasion pour Mme Mogherini de souligner “la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l’UE ainsi que le rôle pionnier du Royaume en Méditerranée, en Afrique du Nord, en Afrique ainsi qu’au Moyen orient, pour relever les défis sécurité, de stabilité et de développement”.

Et de rappeler que la visite de Mme Mogherini intervient au lendemain de l’adoption par le Parlement européen de l’Accord agricole incluant les provinces du sud du Maroc, préservant ainsi l’intégrité territoriale du Royaume et ses intérêts supérieurs.