Les relations Maroc-UE cadrées par un déterminisme stratégique (politologue)

vendredi, 3 mars, 2023 à 10:44

Rabat – Dans un monde en profonde mutation, le Maroc et l’Union européenne (UE) sont arrivés à consolider leur partenariat stratégique et multidimensionnel, cadré par un déterminisme stratégique, a indiqué le politologue Cherkaoui Roudani.

Le développement de cette relation n’a pas été circonstanciel ou conjoncturel mais a été le fruit d’un processus polymorphe concerté et ambitieux, a noté M. Roudani dans une déclaration à la MAP.

Devant les défis et les enjeux de la géopolitique de la méditerranée qui devient un espace de tension où règne l’incertitude, le Maroc et l’UE ont su relever plusieurs challenges dans le domaine de la sécurité, le co-développement et le renforcement du multilatéralisme méditerranéen, a-t-il ajouté rappelant que Rabat joue un rôle clé dans la paix et la sécurité dans plusieurs zones d’influence stratégique pour l’espace européen.

C’est le cas pour la zone sahélo-saharienne ainsi que le dossier libyen qui représente une dimension géostratégique pour la politique de défense et de sécurité européenne, a poursuivi le politologue, affirmant que le leadership du Royaume dans le continent africain représente pour l’UE les repères d’une vision politique claire et lucide, un modèle avant-gardiste impliqué délibérément dans l’architecture d’une relation pérenne et solide de l’UE avec l’UA.

Pour M. Roudani, le Maroc reste un pilier dans le développement des relations sud-sud et les relations nord-sud et de ce fait un trait d’union entre l’Afrique et l’Europe. C’est un idéal que le Maroc ambitionne de construire à travers une politique Royale agissante et clairvoyante basée sur la mise en place d’une coopération renforcée entre les deux rives de la Méditerranée, qui a été illustrée dans le discours Royal à l’occasion de la tenue, en 2019, du sommet Monde arabe-UE, a-t-il ajouté.

“La relation entre le Maroc et l’UE ne date pas d’aujourd’hui, les considérations historiques, géographiques, culturelles et politiques ayant été un mortier de liaison pour bâtir les substratums d’une coopération forte et diversifiée qui s’est renforcée au fil du temps”, a rappelé le politologue, évoquant notamment la dernière visite au Maroc du haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, ainsi que le Commissaire européen à l’Élargissement et à la Politique européenne de voisinage.

“La visite du Commissaire européen au voisinage renseigne sur la place de choix qu’occupe le Maroc pour l’Europe, une place qui contraste avec des pays du voisinage immédiat en proie aux tumultes, aux crises institutionnelles et aux soubresauts”, a-t-il estimé.

La conception stratégique actée par la feuille de route signée en 2019 à l’occasion du Conseil de partenariat Maroc-Europe, indiquant le plan des priorités et les perspectives d’évolution des domaines de coopération, s’est renforcée malgré le contexte mondiale exacerbé par la guerre russo-ukrainienne et en dépit des manigances et des tentatives de certaines parties européennes minoritaires qui ont essayé en vain d’envenimer certains paramètres d’une relation qualifiée par les dirigeants européens comme hautement stratégique et indispensable pour la paix et la sécurité des deux rives de la méditerranée, a relevé M. Roudani.

Il a également précisé que la stabilité politique et les réformes globales entreprises par le Maroc, outre son rôle pivot dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine et le crime transnational, font partie des points saillants qui en font un partenaire majeur de l’UE dans la région et la sous-région.

Dans un monde en agitation, ces atouts géostratégiques du Maroc dans l’espace Méditerranéen constituent un levier de développement, de paix et de sécurité pour l’Europe, a-t-il affirmé, relevant cependant que cette vitalité dans les relations entre le Maroc et l’UE n’a cessé d’être objet de “machinations et d’agissements de certaines parties mécontentes”.

Il est néanmoins essentiel, selon le politologue, de faire la distinction entre, d’une part, une Europe crédible, sérieuse et institutionnelle qui sait apprécier le Maroc et ses atouts géostratégiques à leur juste valeur et, d’autre part, “certaines parties européennes minoritaires qui tentent d’opposer à la qualité et à l’inéluctabilité des relations entre le Maroc et l’Europe, les coups bas, l’intrigue et la conspiration silencieuse”.