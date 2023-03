Les relations Maroc-UE sont plus fortes et plus diversifiées que jamais, malgré le parasitage (média)

vendredi, 3 mars, 2023 à 18:44

Rabat – Malgré le parasitage de certains parties et pays d’Europe, “qui multiplient les coups bas”, les relations Maroc-UE n’ont jamais été aussi fortes et diversifiées, estime le site d’information “Le360.ma”, qui revient sur l’importance de la visite au Maroc du Commissaire européen chargé du Voisinage et de l’Élargissement, Olivér Várhelyi.

Il s’agit d’une «visite aussi riche en événements et rencontres que chargée d’annonces”, qui «traduit la bonne santé des relations Maroc-UE (…). N’en déplaise aux parties et pays d’Europe qui multiplient les coups bas, mais dont le travail de sape se limite à du parasitage, nuisible en premier lieu à la crédibilité et à l’action de l’UE”, souligne le site électronique.

Les cinq programmes de coopération Maroc-UE, signés à l’occasion de cette visite, totalisent 5,5 milliards de dirhams destinés aux grands chantiers de réforme du Royaume allant du renforcement de la protection sociale à l’appui à la transition verte en passant par l’appui à la réforme de l’administration publique ainsi que l’appui à la gestion des migrations et l’appui au renforcement de l’inclusion financière, précise la même source.

La publication fait observer, par ailleurs, que cette visite succède à celle du Chancelier fédéral autrichien au Royaume, à la tête d’une importante délégation de son pays, et qui a exprimé le soutien marqué de l’Autriche au plan d’autonomie comme base de solution au différend sur le Sahara.

Sur le terrain, ces annonces et actions concrètes sont autant de preuves de la confiance que placent les institutions européennes dans le modèle marocain, fait remarquer la même source, notant que le constat est que jamais les relations entre le Royaume du Maroc et l’Europe n’ont été aussi fortes et diversifiées, donnant lieu à des accords de coopération ambitieux à tous les niveaux.

“D’aucuns, poursuit la même source, y voient un écart entre la manière qu’ont l’Union européenne et la majorité des pays la composant de percevoir le Maroc -en tant que pays allié et solide partenaire tourné vers l’avenir avec lequel des engagements bénéfiques sont pris- et les gesticulations de certaines parties, notamment au niveau du Parlement européen, qui tirent à boulets rouges sur tout ce qui concerne de près ou de loin le Royaume. Et tous les coups sont permis”.

Selon la publication, cette approche ne concerne à l’évidence que quelques parties et pays d’Europe qui voient d’un mauvais œil la vitalité et la bonne santé des relations Maroc-Europe, mais sans pour autant se montrer au grand jour. Et encore moins peser sur les (vraies) décisions émanant des institutions européennes, notamment son Exécutif.

Côté marocain, il y a les positions mais il y a surtout les faits, fait observer Le 360.ma, notant que la visite du commissaire européen au Voisinage renseigne à ce titre sur la place de choix qu’occupe le Maroc vis-à-vis de l’Europe, une place qui contraste avec des pays du voisinage immédiat en proie aux tumultes, aux crises institutionnelles et aux soubresauts.

Et d’ajouter : “Cette visite conforte aussi le Maroc comme pays qui avance et comme acteur majeur de paix et de stabilité. Les inimitiés, attaques et autres estocades incessantes de la part de certains pays européens, qui ont du mal à admettre le leadership du Maroc en Afrique du Nord et sur le continent africain, n’y changeront rien”.