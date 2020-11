Les relations maroco-américaines s’inscriront dans la continuité sous l’ère Biden (M. Benhammou)

mardi, 10 novembre, 2020 à 15:12

Rabat – Les relations entre le Maroc et les États-Unis, deux partenaires ayant beaucoup d’intérêts en commun, devraient s’inscrire dans la continuité après l’élection de Joe Biden à la Maison blanche, a estimé le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

“Le Maroc et les États-Unis sont deux alliés qui partagent des visions sur des grands questions et dossiers se rattachant à la sécurité régionale et internationale. Leurs relations devraient s’inscrire sur la voie de la continuité sous l’ère Biden”, a indiqué M. Benhammou dans une déclaration à la MAP.

Il a noté, en outre, que le nouveau président américain élu aura un effort important à consacrer aux questions intérieures qui constitueront sa priorité et qu’il doit relever plusieurs défis, notamment socio-économiques et sanitaire.

Sur le plan international, M. Benhammou a soulevé plusieurs dossiers qui “vont revenir”, citant en particulier les relations avec la Russie, la Chine et l’Iran.

“On ne va pas assister à un changement majeur et notoire, mais M. Biden essayera d’apporter une touche, légèrement différente de celle de Trump et il y aura des corrections qui vont également être apportées”, a-t-il estimé, précisant que le nouveau président privilégiera la voie de la sagesse et de la continuité.

Joe Biden est devenu le 46è président des États-Unis en remportant la course à la Maison blanche face à Donald Trump qui briguait un 2è mandat, selon les projections des médias américains.

M. Biden, 78 ans, sera le président le plus âgé à prêter serment lors de son arrivée à la Maison Blanche en janvier prochain. Il sera épaulé par Kamala Harris, la première femme vice-présidente des États-Unis.