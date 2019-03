Les relations maroco-jordaniennes “historiques marquées par la confiance et le respect mutuel”

jeudi, 28 mars, 2019 à 23:55

Rabat – L’ambassadeur du Royaume de Jordanie à Rabat, Hazim Al Khateb Attamimi, a souligné, jeudi, que les relations unissant le Maroc et son pays sont “historiques, solides et marquées par la confiance et le respect mutuel”.

“Les relations maroco-jordaniennes sont historiques et ancestrales”, a affirmé M, Attamimi dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la visite d’amitié et de travail effectuée par le Roi Abdallah II de Jordanie au Maroc, ajoutant que ces relations solides “sont marquées depuis toujours par la confiance et le respect mutuel”.

Ces liens distingués se sont consolidés davantage pour passer d’une étape de coordination plus claire et plus organisée à des relations plus consacrées et plus solides et ce sous la conduite de SM le Roi Abdallah II et SM le Roi Mohammed VI, a relevé le diplomate jordanien.

Grâce aux dernières visites effectuées par les deux Souverains, la Jordanie et le Maroc ont réussi à mettre en place une coopération “stratégique” englobant tous les domaines comme l’investissement et la culture, a-t-il dit, assurant que les liens unissant les deux pays constituent un exemple à suivre par les pays arabes.

S’agissant de la visite d’amitié et de travail effectuée par SM le Roi Abdallah II de Jordanie au Maroc, M. Attamimi a fait savoir que l’objectif principal de cette visite est de consolider et de soutenir la continuité des relations “historiques” unissant les deux pays.

Cette visite revêt une “grande importance”, a fait noter l’ambassadeur, ajoutant que les deux Chefs d’Etat ont évoqué lors de cette visite, qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint, plusieurs questions importantes d’intérêt commun, plus particulièrement la situation de la ville d’Al-Qods et les agressions israéliennes visant sa judaïsation, les questions syrienne et irakienne, ainsi que d’autres sujets d’actualité.

Le communiqué conjoint a salué le rôle important de SM le Roi Abdallah II, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, tuteur des lieux saints de l’Islam et du christianisme d’Al Qods, et de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, en faveur de la ville sainte, a rappelé le diplomate.