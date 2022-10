Les relations maroco-maliennes sont profondes et étroites (Pdt de la Fondation Mohammed VI pour la Paix et la Tolérance au Mali)

lundi, 24 octobre, 2022 à 18:08

Bouizakarne (Province de Guelmim) – Le Maroc et le Mali entretiennent des relations profondes et des liens très étroits fortement enracinés dans l’Histoire, a indiqué le président de la Fondation Mohammed VI pour la paix et la tolérance au Mali, Mohamed Hamada Elansary.