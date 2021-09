Les relations maroco-suisses sont dynamiques, stables et basées sur la confiance (ambassadeur)

mercredi, 15 septembre, 2021 à 22:00

La décision prise par la Commission européenne concernant l’équivalence des certificats Covid-19 délivrés par le Maroc, notamment le pass vaccinal et les tests PCR avec ceux de l’Union européenne (UE), est une consécration du système de santé marocain qui délivre ces documents selon des procédures bien établies et bien vérifiées et vérifiables, a affirmé le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi.