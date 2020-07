Les relations maroco-tunisiennes, une dynamique continue sans cesse renforcée

jeudi, 16 juillet, 2020 à 11:18

Par Mohammed Haddadi

Tunis – Les relations maroco-tunisiennes ont de tout temps été marquées par une dynamique entretenue, à la faveur de liens séculaires qui puisent leur force dans de nombreux dénominateurs communs, particulièrement le souci constant des dirigeants des deux pays de les renforcer davantage sur tous les plans.

En atteste d’ailleurs le message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président tunisien Kaïs Saïed à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays, lequel a traduit la profondeur de ces relations séculaires.

Sa Majesté le Roi a saisi cette opportunité pour exprimer Sa ferme volonté d’œuvrer de concert avec le Président tunisien en vue de renforcer les relations de coopération distinguées liant les deux pays et de les hisser au niveau des liens forts de fraternité existant entre les deux peuples maghrébins pour répondre à leurs aspirations à davantage de solidarité, de complémentarité et de développement commun.

Dans ce message, le Souverain a aussi salué la réussite des échéances électorales présidentielles qui traduisent”l’engagement constant du peuple tunisien à la poursuite du processus réussi d’asseoir l’Etat de droit et des institutions”. La présence d’une délégation marocaine de haut niveau à Tunis pour représenter le Souverain à la cérémonie d’investiture du président Saïed a aussi contribué à insuffler une nouvelle dynamique à ces liens solides entre les deux pays.

Une présence remarquable et remarquée de cette délégation composée des présidents des chambres des Représentants et des Conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim Benchemach, laquelle a été hautement saluée par le président tunisien élu, les médias, les acteurs politiques et le peuple tunisien.

C’est dans le sillage de ces rapports féconds que le président Kaïs Saïed a d’ailleurs tenu à exprimer ses remerciements à SM le Roi pour Son initiative d’envoyer une délégation de haut niveau pour participer à la cérémonie de son investiture. En effet, lors de l’audience qu’il a accordée à MM.El Malki et Benchemach, le chef de l’Etat tunisien a souligné “la profondeur et la force des liens historiques entre les deuxpays”, réaffirmant la volonté de la Tunisie de renforcer davantage ses relations avec le Maroc en prospectant de nouvelles voies de coopération dans tous les domaines.

Il a également souligné l’impératif de “relever les différents défis et de réaliser les aspirations des deux peuples frèrespour davantage de coopération, d’intégration et de solidarité”.

Le Maroc a saisi, cette occasion, pour souligner que le Souverain tient non seulement à sauvegarder la qualité des relations maroco-tunisiennes pour aller encore plus loin, mais aussi à approfondir le rapprochement entre les deux peuples, avait affirmé M. El Malki pour la circonstance.

Rappelant dans ce même ordre d’idées le message verbal de Sa Majesté le Roi, transmis en juin dernier au Président Kaïs Saïed par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Ce message a indubitablement constitué une nouvelle occasion pour réitérer “le nouvel élan diplomatique entre les deux pays”. Il s’agit d’un élan salvateur que les observateurs n’ont pas d’ailleurs omis de relever et pour lesquels le défi consiste donc à relancer ces relations dans un contexte régional marqué par l’instabilité.

Ils font constater qu’à première vue, il ne s’agit que d’une simple visite dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays, mais de plus près, ce déplacement marque un nouveau progrès dans les relations diplomatiques entre Tunis et Rabat.

Ces développements diplomatiques, qui conforteront sans conteste une intégration économique maghrébine, ont été également consolidés à la faveur de l’échange de visites et de la signature d’un grand nombre d’accords de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines du transport maritime, la formation professionnelle, la jeunesse,l’enseignement supérieur, des affaires religieuses et des exportations.

Force est de constater que le Maroc est le troisième partenaire économique au niveau maghrébin et arabe de la Tunisie avec un volume d’échanges commerciaux qui a atteint, en 2017, environ 830 millions de dinars (2,8 milliards de dh). C’est pourquoi les deux pays se doivent de mettre à profit leurs relations diplomatiques privilégiées pour accroître les échanges commerciaux bilatéraux qui n’ont pas, jusqu’à présent, atteint leur rythme de croisière, surtout en cette période de crise sanitaire durant laquelle le besoin de promouvoir l’emploi des jeunes se fait de plus en plus ressentir.

Une exigence que les responsables marocains et tunisiens n’ont eu de cesse de souligner, en pointant du doigt un grand nombre d’obstacles constamment évoqués lors des réunions bilatérales et des forums spécialisés et qui justifient la faiblesse des échanges commerciaux bilatéraux.

Il s’agit, entre autres, de la similitude d’un certain nombre de ressources et de potentialités, l’absence d’une ligne maritime directe entre les deux pays et le champ d’intervention limité des hommes d’affaires et des chambres de commerce, ce qui les empêche à jouer pleinement leur rôle dans le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.

En effet, les échanges commerciaux bilatéraux représentent environ 3% du total des échanges des deux pays avec l’étranger. La valeur de ces échanges reste inférieure à l’objectif de 500 millions de dollars fixé à l’horizon de 2020 par la Haute commission mixte maroco-tunisienne.

Si la Tunisie exporte ses dattes vers 80 destinations, le Maroc reste, selon le ministère tunisien de l’Agriculture et des Ressources en eau, le premier marché importateur de la production tunisienne avec des quantités variant entre 30 et 33 mille tonnes, suivi de l’Espagne avec 9500 tonnes et d’autres pays.

De l’avis des économistes et des investisseurs marocains et tunisiens, cette situation impose de prospecter de nouvelles voies permettant une complémentarité économique dans de nombreux domaines et marchés prometteurs, ainsi que de tirer profit des expériences accumulées pour surmonter l’impasse que vit le processus d’intégration maghrébine.Sur le plan culturel, l’organisation de façon régulière des journées marocaines en Tunisie constitue un des moyens d’ouverture de la culture marocaine au public tunisien à travers un ensemble de rendez-vous et manifestations alliant musique, cinéma, théâtre, art culinaire et tables rondes.

Cette présence marocaine est également renforcée parla participation distinguée et régulière des productions marocaines, aussi bien aux Journées cinématographiques de Carthage qu’aux Journées Théâtrales de Carthage où le Maroc est toujours primé. A cela s’ajoute la participation régulière du Maroc au salon international du livre de Tunis, qui accueille chaque année de milliers de visiteurs en quête des nouvelles productions des écrivains marocains dans diverses disciplines scientifiques et culturelles.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les deux pays sont liés par un accord relatif au programme”Ibn Khaldoun”, qui vise à encourager la mise en réseau des universités et la mobilité des étudiants, par le biais de projets communs entre les universités des deux pays. Le programme, qui vise le renforcement de la coopération interdisciplinaire en la matière, servira dans une première étape d’outil pour le développement économique et social durable au Maroc et en Tunisie pour s’étendre ensuite aux espaces régionaux et internationaux.

C’est dire donc toute la singularité des relations maroco-tunisiennes promues à un bel avenir, à la faveur de la volonté inébranlable de Rabat et de Tunis d’hisser leur coopération à un niveau meilleur, au service de leurs peuples frères et des peuples de la région maghrébine.