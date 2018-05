Les technocrates, ce remède ultime à la paralysie politique en Italie

mercredi, 9 mai, 2018 à 12:53

Par Abdellah CHAHBOUN

Genève – Le retour des technocrates pour sortir l’Italie de la paralysie politique et mettre sur les rails les chantiers urgents se profile à l’horizon, un peu plus de deux mois après des législatives sans véritable vainqueur.

Redoutant ce qu’il appelle “une crise du système”, le président Sergio Mattarella n’a pas caché mardi son souhait de désigner un gouvernement “neutre et de service” qui soit en position de gagner la confiance du parlement.

La perspective d’un exécutif apolitique risque certes, de l’avis des experts, de discréditer la classe politique, profondément divisée, mais s’avère être le moindre mal pour un pays avec d’énormes attentes autant internes qu’externes.

C’est la première fois dans l’histoire politique italienne qu’un scrutin ne débouche pas sur l’émergence d’un exécutif politique et qu’une législature risque de se conclure sans avoir réellement commencé.

“Que l’Italie ait une voix et un visage !”, telle est aujourd’hui la priorité du chef de l’Etat, qui donne la pleine mesure des multiples échéances et engagements à honorer par le pays transalpin. Rome est en effet appelé à réduire sans tarder ses dépenses publiques de 12 milliards d’euros sous peine de se voir imposer par Bruxelles une augmentation de la TVA afin de mettre en ordre ses finances.

Les très attendues négociations au sujet des règles du traité de Dublin sur l’accueil des immigrés sont l’autre grande priorité de l’exécutif italien, qui a du mal à faire entendre sa voix sur la crise des migrants face à des partenaires européens intransigeants sur ce dossier.

Sans oublier que, sur le plan interne, la péninsule doit se doter d’une nouvelle loi électorale de sorte à éviter à l’avenir les situations de blocage politique. Le gouvernement de service devrait enfin conduire le pays aux urnes en 2019, pour les élections européennes.

Le plan proposé par le président Mattarella sera soumis au test du vote de confiance au parlement, selon un calendrier encore à définir. Or, il est d’ores et déjà rejeté par les formations antisystème, Mouvement Cinq étoiles (M5S) et la Ligue du nord, sortis renforcés du scrutin du 4 mars pour représenter désormais à eux seuls plus de la moitié des parlementaires.

“Pas confiance en un gouvernement neutre, synonyme de gouvernement de technocrates. Nous voterons en juillet”, a lancé en substance Luigi Di Maio, dirigeant du M5S, sur Twitter.

En pleine ascension dans les intentions de vote, les deux partis populistes exigent un retour aux urnes dès juillet pour une élection qu’elles considèrent comme un “match retour des législatives “.

Mais aux yeux du chef de l’Etat, un tel scénario ne serait qu’une seconde humiliation pour le pays en ce qu’il pourrait empêcher l’adoption du budget 2019 et favoriser la spéculation des marchés financiers. D’autant plus que l’Italie se retrouverait dans la même impasse qu’aujourd’hui avec en plus la lourde facture d’une nouvelle campagne électorale.

En plus, il va tout faire pour ne pas convoquer une nouvelle élection dans une période où plus de 4 millions d’Italiens sont en vacances, raison pour laquelle il a demandé que la trêve dure au moins jusqu’à la fin de l’année.

Alors qu’il doit présenter dans les prochains jours le chef et les membres d’un “gouvernement technique”, M. Mattarella a appelé les partis à faire preuve de “responsabilité” en soutenant cette solution, faute de quoi il convoquerait à contre-coeur de nouvelles élections.

“Il s’agirait d’une première pour ce pays dont les millions d’habitants n’ont guère l’habitude d’aller voter pendant l’été”, écrit Nick Squires, correspondant du quotidien The Telegraph à Rome, en rappelant que depuis la Seconde guerre mondiale, les élections ont toujours été organisées au printemps.

L’idée d’une équipe de technocrates s’est également heurtée aux réserves de l’ancien président italien Mario Monti, qui avait pourtant lui-même dirigé un gouvernement de ce type en 2011 pour sauver l’Italie face à la crise économique après le départ de Silvio Berlusconi.

Et même si les Italiens retournent aux urnes en juillet prochain ou en 2019, le scénario d’une nouvelle paralysie reste toujours d’actualité. La loi électorale actuelle devrait générer, selon les observateurs, un nouveau panorama électoral à trois pôles, source du blocage. Il s’agit du M5S, premier parti d’Italie; un centre droit mené par la Ligue de Matteo Salvini allié de Berlusconi, et un centre gauche, grand perdant des élections du 4 mars.

Ces forces politiques ont été maintes fois invitées par le président à continuer de chercher un compromis global de gouvernement. Or la vie politique italienne renferme, selon le quotidien L’Espresso, les germes non pas d’une crise de gouvernement mais “quelque chose de plus alarmant: une crise du système”, accentuée par le manque de “sens des responsabilités des partis”.