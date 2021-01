Les tentatives de l’Iran de se positionner en Afrique du Nord, une des raisons derrière la reconnaissance US de la souveraineté du Maroc sur son Sahara (ancien ambassadeur)

lundi, 4 janvier, 2021 à 17:30

Rabat – Les tentatives de l’Iran d’étendre son influence en Afrique du Nord sont l’une des raisons qui ont poussé les Etats Unis à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a souligné Dore Gold, ancien ambassadeur israélien auprès des Nations Unies.

Cité par le site d’information “le360.ma”, M. Gold, qui est également président du Centre Jérusalem des affaires publiques, a expliqué que “les challenges sécuritaires qui se posent au Maroc et aux Marocains viennent d’abord de l’ancienne colonie espagnole au Sahara avec un mouvement de guérilla soutenu par l’Algérie, mais aussi par l’Iran qui cherche à se positionner dans la région”.

En 2018, le Maroc a dévoilé des documents iraniens attestant que Téhéran arme et entraîne le polisario par le biais du Hezbollah libanais et il a été prouvé que l’Iran fournissait des missiles SAM-9 et SAM-11 aux séparatistes, a rappelé M. Gold, ajoutant que le Maroc avait gelé ses relations diplomatiques avec l’Iran, surtout quand il a été révélé que la coopération avec le polisario se faisait avec la couverture de l’ambassade iranienne à Alger.

“Les Iraniens ont aussi mené des tentatives de convertir des Africains sunnites au Chiisme, ce qui a exacerbé les relations entre Téhéran et un bon nombre de pays sunnites”, a-t-il relevé.

“Lors de ces épisodes, il y avait une série de leçons pour l’Occident. D’abord, il était clair que le polisario, loin d’être un mouvement de libération nationale méritant un soutien global, était une organisation qui n’a aucun problème pour tisser des liens avec le réseau terroriste mis en place par l’Iran au Moyen-Orient et en Afrique”, a fait savoir M. Gold dans une tribune publiée lundi dans les colonnes du journal +Israel Hayom+.

Il a en outre indiqué que quand le polisario a décidé de travailler avec l’Iran, une décision a été prise pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, soulignant qu’il s’agit d’une “décision qui fait sens, parfaitement”.