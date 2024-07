L’Espagne apprécie hautement les réformes menées par le Maroc depuis l’intronisation de SM le Roi (Marlaska)

lundi, 29 juillet, 2024 à 10:24

Madrid – L’Espagne apprécie hautement les importantes réformes menées par le Maroc depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

“Les réformes entreprises par le Maroc sont très importantes, notamment en termes de consolidation des droits de la famille et de la femme et de justice sociale”, a indiqué M. Grande-Marlaska, dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Le ministre a assuré que l’Espagne salue ces réformes et tous les progrès enregistrés dans les différents secteurs d’activité au Maroc, relevant que ces réalisations consolident la position du Royaume en tant que “partenaire stratégique et fiable” aussi bien pour l’Espagne que pour l’Europe.

“Nos relations ont atteint un niveau de fraternité qui dépasse l’amitié du voisinage”, a soutenu M. Grande-Marlaska, qualifiant d’”exceptionnelles et extraordinaires” la coopération et la coordination entre l’Espagne et le Maroc.

Il a souligné, à cet égard, que les deux pays constituent un “modèle de coopération au niveau de l’UE” en matière de gestion de défis aussi importants que la migration irrégulière et la lutte contre les mafias de traite d’êtres humains.

“L’Europe, dans son ensemble, s’inspire du travail réalisé dans ce domaine entre l’Espagne et le Maroc et le reproduit au niveau multilatéral, ce qui démontre la pertinence de cette coopération extraordinaire maroco-espagnole”, a-t-il poursuivi.

En matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc et l’Espagne représentent aussi un “exemple” en termes de coordination basée sur la confiance, a-t-il conclu.