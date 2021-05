L’Espagne a manifesté une attitude hostile envers le Maroc et sa première cause nationale (universitaire)

mercredi, 19 mai, 2021 à 19:50

Casablanca- L’Espagne a monté, suite à ses dernières provocations à l’encontre du Royaume, une attitude clairement hostile envers le Maroc et sa première cause nationale, a affirmé le chercheur universitaire Azzedine Khamrich.

L’Espagne a poignardé le Royaume dans le dos et ce comportement traduit une vision politique qui ne respecte pas les valeurs de bon voisinage que le Maroc a toujours respectées, a souligné dans une déclaration à la MAP l’enseignant des sciences politiques et des relations internationales à l’Université Hassan II de Casablanca, ajoutant que les dernières positions de l’Espagne sont qualifiées par le Maroc d’hostiles à son égard, notamment en ce qui concerne la question de l’intégrité territoriale du Royaume qui est une ligne rouge à ne pas franchir.

Le Maroc dispose de plusieurs cartes de force qui lui permettent de défendre avec fermeté ses causes nationales, a indiqué M. Khamrich, ajoutant qu’aujourd’hui, le Royaume envoie un message à l’Espagne pour lui dire qu’il doit choisir soit de se ranger du côté des ennemis et des adversaires du Maroc, soit de nouer un partenariat stratégique avec le Royaume surtout que l’Espagne est le plus grand bénéficiaire des relations avec le Maroc.

Khamrich a également relevé que la tension qui marque actuellement les relations entre les deux pays est due aux positions provocatrices prises dernièrement par l’Espagne et qui affectent les intérêts géostratégiques du Maroc qui veille constamment à respecter tous les accords, les conventions et les valeurs de bon voisinage et de tolérance.

Les relations entre les deux pays voisins sont basées sur les valeurs de bon voisinage, les us diplomatiques et l’histoire commune du Maroc et de l’Espagne, d’autant plus que le voisin ibérique est le deuxième partenaire du Maroc sur le plan commercial et économique, a-t-il enchainé, déplorant toutefois que l’Espagne a sapé ces relations par son alliance avec les ennemis du Maroc, tout en relevant que Madrid ne peut nier que le Maroc est un pays de poids dans la région et un allié stratégique essentiel, de même que la position géographique du Maroc en fait un trait d’union entre l’Afrique et l’Europe.

Concernant l’accueil sur le sol espagnol du criminel de guerre, le dénommé Brahim Ghali, le chercheur universitaire a affirmé qu’il s’agit d’une nouvelle tentative de chantage envers le Maroc à travers l’alliance avec les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, ajoutant que le Maroc n’a reçu de l’Espagne aucune précision ni réponse claire à ce sujet, tout en soulignant qu’il s’agit d’un acte gratuit à l’encontre des valeurs de voisinage, des us et des constantes diplomatiques.

“Ce que l’Espagne a fait est une position hostile envers tous les Marocains” et le Royaume a donc le droit de réagir à ces provocations en vue de pousser le voisin du nord à revoir sa politique étrangère envers le Maroc, un pays considéré comme un acteur incontournable sur les scènes régionale et internationale.

Khamrich a souligné dans ce sens que le Maroc compte plusieurs alliés et soutiens forts à ses positions au niveau des instances et des organisations internationales, rappelant que la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud a dérangé certains pays surtout l’Espagne, tout en affirmant que les provinces du sud du Royaume constituent un terrain fertile pour les investissements étrangers, ce qui justifie le grand intérêt dont ces provinces bénéficient de la part de plusieurs pays et de grandes entreprises internationales.