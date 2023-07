L’Espagne soutient la conclusion d’un nouveau protocole de pêche entre le Maroc et l’UE (ministre)

vendredi, 14 juillet, 2023 à 19:20

Madrid – Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, M. Luis Planas Puchades, a souligné, vendredi à Cordoue, que son pays ‘’soutient l’Union européenne et le Maroc dans la conclusion d’un nouveau protocole de pêche pour les quatre prochaines années’’.

“La position de l’Espagne est très claire’’, a tranché M. Planas dans une déclaration aux médias espagnols, qualifiant de ‘’positive et fructueuse’’ la 5ème session de la Commission Mixte chargée du suivi de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable entre le Maroc et l’UE, tenue jeudi à Bruxelles.

“Les travaux se poursuivront, en particulier dans le domaine de la recherche et des questions techniques, afin de progresser et de nous permettre de conclure le nouveau protocole le plus rapidement possible’’, a ajouté le responsable espagnol.

Dans ce sens, il a précisé que “les mesures d’appui structurel de l’accord ont bien fonctionné”, tandis que “les travaux de recherche scientifique et technique se poursuivent en vue de l’avenir de l’accord”.

M. Planas s’est dit “optimiste” et espère que “cette période d’arrêt durera le moins longtemps possible”.

Dans un communiqué conjoint, publié à l’issue de la 5ème session de la Commission mixte chargée du suivi de l’Accord de pêche, le Maroc et l’UE ont convenu de poursuivre leur coopération dans le domaine de la pêche, de manière à approfondir le partenariat bilatéral sur des volets essentiels, tels que les campagnes scientifiques, la coopération technique, la lutte contre la pêche illégale, l’intégration économique des opérateurs, les dispositifs de sécurité en mer et d’amélioration des conditions de travail et de protection des marins.

L’Union européenne a souligné, à cet égard, que les relations avec le Maroc dans le domaine de la pêche “s’inscrivent dans un partenariat global et mutuellement bénéfique, qui fait du Maroc et de l’UE des partenaires stratégiques pour la stabilité, le développement et la prospérité dans la région”.

Elle a également réitéré “la plus haute importance” qu’elle accorde à son partenariat avec le Maroc en matière de pêche, et “l’intérêt essentiel” qu’elle attache à sa poursuite “dans un esprit de confiance, de solidarité et d’intérêt mutuel”.