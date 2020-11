L’ex-ambassadeur d’Ethiopie au Maroc décorée du Wissam alaouite de l’ordre de grand officier

vendredi, 27 novembre, 2020 à 8:58

Addis-Abeba – L’ancien ambassadeur d’Ethiopie au Maroc, Mme Yeshi Tamrat Bitew, s’est vue remettre, jeudi soir à Addis-Abeba, le Wissam alaouite de l’ordre de grand officier qui lui a été décerné par SM le Roi Mohammed VI au terme de sa mission dans le Royaume.

Le Wissam Royal a été remis à Mme Yeshi Tamrat Bitew par l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M’Hammdi, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de ministres d’Etat éthiopiennes, du président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement, des membres du corps diplomatique accrédités à Addis-Abeba et de plusieurs personnalités éthiopiennes de différents horizons.

A cette occasion, Mme Nezha Alaoui M’Hammdi a souligné que cette décoration royale, l’une des plus prestigieuses du Royaume décernées à de hautes personnalités étrangères, est une reconnaissance de la contribution distinguée et significative de Mme Yeshi Tamrat Bitew au renforcement des relations entre le Maroc et l’Ethiopie.

La diplomate marocaine qui a rappelé les visites de SM le Roi Mohammed VI en Ethiopie, a exprimé la volonté du Maroc à renforcer son partenariat avec l’Ethiopie et en faire un modèle d’autant plus que les deux pays partagent la même vision du développement de l’Afrique ainsi que de la coopération Sud-Sud.

L’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti a rappelé dans ce sens le projet de construction d’une usine d’engrais à Dire Dawa par l’OCP, premier exportateur mondial de phosphate, “qui illustre bien ce partenariat étant donné que c’est le plus gros investissement de l’OCP en dehors du Maroc”.

«Nous espérons que ce partenariat facilitera non seulement le dialogue politique au niveau bilatéral et au sein de l’Union africaine et des Nations Unies, mais ouvrira la voie à une coopération à vie entre nos deux pays», a-t-elle relevé.

De son côté, la diplomate éthiopienne s’est dite très honorée de recevoir la décoration que SM le Roi Mohammed VI lui a décernée et qui constitue «aussi un honneur pour l’Ethiopie et son peuple».

Mme Yeshi Tamrat Bitew a mis en avant la politique africaine du Royaume sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et les actions entreprises par le Souverain dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

«Depuis mon arrivée au Maroc, j’ai constaté que Sa Majesté le Roi donne la priorité au continent africain, à la coopération africaine et à la coopération sud-sud», a souligné la diplomate éthiopienne dans une déclaration à la MAP.

La grande usine d’engrais de l’OCP à Dire Dawa qui revêt une grande importance pour l’Ethiopie, «est un grand exemple de cette coopération sud-sud», a ajouté Mme Yeshi Tamrat Bitew qui a plaidé pour un renforcement davantage de la coopération entre le Maroc et l’Ethiopie, «deux pôle économiques très important sur le continent».