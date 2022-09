L’expérience du Maroc dans le domaine de l’alphabétisation mise en relief lors d’une rencontre internationale en Côte d’Ivoire

samedi, 10 septembre, 2022 à 10:00

Abidjan – L’expérience du Maroc en matière de lutte contre l’analphabétisme a été mise en relief lors d’une rencontre internationale organisée, les 8 et 9 septembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour célébrer la Journée internationale de l’alphabétisation.

Intervenant vendredi dans le cadre d’un panel axé sur le thème ’’Gouvernance des espaces d’apprentissage d’alphabétisation’’, Mme Tifitri El Asri, Chargée du renforcement des capacités des acteurs au sein de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA), a mis en avant les acquis réalisés par le Royaume dans ce domaine et les efforts et projets en cours.

La stratégie nationale d’alphabétisation vise à éradiquer l’analphabétisme à l’horizon 2029 et permettre de réaliser ainsi l’ODD4, a-t-elle souligné, notant que l’alphabétisation constitue pour le Maroc une composante de l’éducation des adultes et l’éducation tout au long de la vie.

Aujourd’hui, l’alphabétisation ne se limite plus à lire et à écrire des mots : elle est passée d’un simple processus d’acquisition de compétences cognitives de base à l’utilisation de ces compétences comme bases d’un changement personnel et social contribuant au développement socio-économique et au renforcement des capacités de conscience sociale et de réflexion critique, a fait remarquer Mme El Asri.

Et de souligner que l’alphabétisation est une priorité nationale de tous les acteurs, confirmée par l’engagement du Maroc à la mise en œuvre du cadre d’action de Marrakech et par plusieurs chantiers menés, notamment la stratégie nationale d’alphabétisation (la feuille de route de l’ANLCA).

Pour l’atteinte de l’objectif d’éradication de l’analphabétisme, Mme El Asri a mis l’accent sur la nécessité d’agir en mettant l’apprenant au centre de l’action publique et de garantir un apprentissage de qualité dans des espaces adéquats.

Elle a également relevé l’impératif de professionnaliser les métiers de l’alphabétisation en agissant en premier sur la professionnalisation de la formation.

Mme El Asri a rappelé dans ce sens la mise en place de l’Institut de formation aux métiers de l’alphabétisation (IFMA) qui apporte un apport considérable aux efforts de lutte contre l’analphabétisme au Maroc.

L’IFMA, qui s’articule autour de quatre métiers, à savoir alphabétiseurs, encadrants des alphabétiseurs, formateurs des alphabétiseurs et des encadrants et enfin managers, servira en effet à professionnaliser ces métiers intervenant dans la chaîne de valeurs de la politique d’alphabétisation des adultes.

Porté par l’ANCLA et mis en œuvre par le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, ce projet, bénéficiant du financement de l’Union européenne, est opéré à travers quatre phases, à savoir le développement et la conception du dispositif de la formation aux métiers de l’alphabétisation, et la mise en place de la plateforme E-learning.

Les deux autres phases concernent l’expérimentation par la mise en oeuvre du dispositif de la formation dans deux régions pilotes, et la réalisation de l’évaluation du projet et capitalisation de l’expérience en vue de sa généralisation progressive aux autres régions du Royaume.

Conçu pour être une plateforme de formation hybride pour le développement des compétences, l’IFMA est destiné à offrir une réponse pérenne au besoin structurel de qualification et de professionnalisation de tous les métiers de la chaine de valeurs de l’alphabétisation.

Ainsi, l’IFMA, un dispositif structurant l’écosystème de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, va permettre de mettre en place une solution adaptée de qualité pour renforcer le parcours et la professionnalisation de tous ceux qui œuvrent à la réussite du chantier de l’alphabétisation, a encore ajouté Mme El Asri.

La Journée internationale de l’alphabétisation (08 septembre) est célébrée cette année autour du thème «Transformer les espaces d’apprentissage d’alphabétisation».

A Abidjan, cet évènement de haute portée scientifique a été dédié à la réflexion sur les questions de gouvernance, de recherche, d’usage du numérique et des langues nationales dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, de financement de l’alphabétisation et d’apprentissage tout au long de la vie.

Depuis 1967, les célébrations de la Journée internationale de l’alphabétisation (JIA) ont lieu chaque année dans le monde entier pour rappeler au public l’importance de l’alphabétisation en tant que question de dignité et droits de l’Homme, mais aussi pour faire progresser l’agenda de l’alphabétisation vers une société plus durable et plus alphabétisée.

Malgré les progrès réalisés, les problèmes d’alphabétisation persistent avec 771 millions de personnes analphabètes dans le monde, dont la plupart sont des femmes. Certains n’ont toujours pas acquis les compétences de base en lecture et en écriture et sont confrontées à une vulnérabilité accrue.

L’évolution rapide du contexte mondial a pris un nouveau sens au cours des dernières années, entravant les progrès des efforts mondiaux d’apprentissage en alphabétisation.

Au lendemain de la pandémie, près de 24 millions d’apprenants pourraient ne jamais retourner à l’éducation formelle, dont 11 millions devraient être des filles et des jeunes femmes, fait remarquer l’UNESCO, notant que pour garantir que personne ne soit laissée pour compte, «nous devons enrichir et transformer les espaces d’apprentissage existants grâce à une approche intégrée et permettre l’apprentissage de l’alphabétisation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie».