L’expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme mise en exergue à Tunis

samedi, 25 juin, 2022 à 11:03

Tunis – L’expérience du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a été mise en exergue lors d’une conférence régionale organisée, à Tunis, dans le cadre d’un programme conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe destiné à renforcer la coopération régionale dans les domaines des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie.