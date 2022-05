L’Exposition “Autour des colonnes d’Hercule” : un voyage inédit au cœur d’une relation millénaire entre le Maroc et l’Espagne (médias espagnols)

dimanche, 29 mai, 2022 à 16:30

Madrid, – L’exposition “Autour des Colonnes d’Hercule” montée au Musée archéologique national de Madrid, emmène les visiteurs dans un voyage inédit pour retracer une histoire millénaire unissant deux pays voisins, soulignent des médias espagnols.

L’exposition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Felipe VI d’Espagne jusqu’au 16 octobre prochain, présente des objets et biens culturels inédits reflétant l’union et la cohabitation ayant marqué les relations bilatérales tout au long de l’histoire, souligne la presse espagnole qui se fait l’écho de cet évènement et de son importance dans la promotion de l’entente et de la compréhension entre les deux peuples.