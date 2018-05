L’hôpital marocain de campagne médico-chirurgical de Gaza, une initiative royale pour apaiser les souffrances des victimes des récents événements survenus dans la bande (responsable)

mardi, 29 mai, 2018 à 20:28

Casablanca – Le déploiement de l’hôpital de campagne médico-chirurgical à Gaza est opéré sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), pour apporter de l’assistance médicale aux blessés et victimes des récents événements survenus dans la bande de Gaza, a assuré le Médecin Colonel, Ahmed Bounaim, médecin-chef de l’hôpital de campagne médico-chirurgical.

Cette structure hospitalière multidisciplinaire aura une capacité de 30 lits extensibles à 60, a ajouté M. Bounaim dans une déclaration à la presse à l’occasion de la cérémonie de départ du Contingent médical chargé du déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical à Gaza, notant que cet hôpital comprendra un bloc opératoire, un laboratoire d’analyses médicales, une unité radiologie-échographie, des unités de soins spécialisés, un cabinet dentaire et une pharmacie.

Intervenant en ce mois sacré de Ramadan, le déploiement de cet hôpital s’inscrit en droite ligne avec les engagements historiques et constamment renouvelés du Souverain envers la cause palestinienne et illustre la solidarité agissante et effective envers le peuple palestinien frère.