La ligne aérienne Casablanca-Chine renforcera les échanges et la coopération entre les deux pays

vendredi, 17 janvier, 2020 à 14:00

Pékin- L’inauguration de la ligne aérienne directe Casablanca-Pékin devra contribuer au renforcement des échanges et des liens de coopération entre le Maroc et la Chine, tous domaines confondus, a indiqué vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères (AE).

“Une liaison aérienne directe entre Casablanca et Pékin contribuera au renforcement des échanges et de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, y compris le commerce, la culture et le tourisme, et au raffermissement de l’entente mutuelle et des relations d’amitié entre les deux peuples”, a souligné dans une déclaration à la MAP, le porte-parole du ministère chinois des AE, Geng Shuang, et ce à l’occasion de l’inauguration, vendredi, du premier vol direct Casablanca-Pékin par un avion de la Royal Air Maroc (RAM).

La Chine, a ajouté M. Shuang, accorde une grande importance à ses relations avec le Maroc et est disposée à renforcer davantage la confiance politique mutuelle et à approfondir la coopération avec le Royaume dans le cadre de l’initiative “La Ceinture et la Route”, le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) ou encore le Forum de coopération sino-arabe.

La Chine œuvre constamment à renforcer les relations entre les deux pays en vue de conforter le partenariat stratégique Maroc-Chine au service des deux pays et peuples, a affirmé le responsable chinois, notant que la Chine et le Maroc entretiennent une traditionnelle amitié et leurs liens bilatéraux évoluent constamment depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1958.

Depuis le lancement en 2016 du partenariat stratégique entre les deux pays à l’occasion de la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine, les relations bilatérales ont connu une importante évolution, tandis que la coopération dans divers domaines a abouti à des résultats fructueux, a affirmé M. Shuang.

La Chine et le Maroc jouissent d’une culture riche et d’une histoireancestrale, a fait observer le responsable chinois, ajoutant que les échanges entre les deux peuples, qui datent d’une époque lointaine, ont non seulement revigorer les liens d’amitié bilatéraux mais aussi renforcer les interactions et l’apprentissage réciproque entre la Chine et le monde arabe.

Le porte-parole du ministère chinois des AE a qualifié de “positives” ces échanges qui ont connu un trend haussier ses dernières années.

Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri, vendredi après-midi, à l’aéroport international de Pékin-Daxing, marquant l’inauguration de la première ligne aérienne directe entre le Maroc et la Chine.

En 13 heures de vol (AT 230), l’appareil, un “B787-9 Dreamliner”, est arrivé à l’aéroport international de Pékin-Daxing à 11h55 (heure locale), avec à son bord une importante délégation de hauts responsables marocains et chinois.