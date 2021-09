L’implication des femmes dans les élections du 8 septembre est un fait remarquablement “positif” (politicien et diplomate argentin)

samedi, 11 septembre, 2021 à 21:47

Buenos Aires- En plus du taux de participation important au scrutin du 8 septembre courant, l’implication des femmes dans ces élections est un fait remarquablement « positif », a estimé l’homme politique et diplomate argentin, Humberto Roggero.

« Il s’agit d’une très bonne nouvelle, puisque 30% des candidatures étaient celles des femmes. C’est un fait très positif », a insisté l’ex-député argentin dans une déclaration à la MAP.

Ce fait « prouve encore une fois la participation active de la femme marocaine aux décisions dans les sphères politiques. C’est l’information la plus importante à mon avis », a ajouté Humberto Roggero.

Évoquant le taux de participation au scrutin qui a dépassé 50%, le politicien argentin a souligné que ce taux est d’autant plus important qu’il a été enregistré dans le contexte de la pandémie marquée par de multiples restrictions et par la distanciation sociale.

Revenant sur les taux de participation dans les provinces du sud dépassant la moyenne nationale, Humberto Roggero a affirmé que « cette participation active de la population dénote de ses grands espoirs pour davantage de progrès et de développement » dans le cadre d’un processus « sérieux et responsable (…) et une conduite démocratique absolument évidente ».

Pour lui, le triple scrutin de mercredi dernier a été couronné de « succès » souligné par les quelques 5000 observateurs internationaux, qui ont particulièrement mis l’accent sur la transparence de ces élections.

Pour Humberto Roggero, la transition à la tête du gouvernement qui s’est opéré au lendemain de ce scrutin « est positive parce qu’elle représente un pari d’avenir très important pour le bien-être des marocains. C’est une transition qui contribue à la consolidation de la démocratie marocaine et à faire du Royaume un pays encore plus grand ».