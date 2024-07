Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc s’impose comme “modèle de progrès” et “force pour la paix” (Samantha Power)

mardi, 30 juillet, 2024 à 17:09

Washington – Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un “modèle de progrès” et une “force cruciale pour la paix et le développement” dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, a affirmé l’Administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power.

“Au cours des 25 dernières années, Sa Majesté le Roi a fait du Maroc un modèle de progrès”, à la faveur de réformes structurantes et de projets d’envergure qui couvrent les différents domaines de développement, a souligné Mme Power dans un message à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Cette vision tournée vers l’avenir a permis, selon la responsable américaine, de développer le secteur de l’éducation, de stimuler la croissance économique et de moderniser les infrastructures, tout en donnant corps à des réformes politiques majeures.

L’Administratrice de l’USAID a, en outre, relevé que le leadership Royal se manifeste également dans le “travail pionnier” que le Maroc est en train d’accomplir en matière de transition énergétique, notant que le Royaume dispose désormais de la capacité de produire plus d’un tiers de son électricité à partir de sources renouvelables, avec pour objectif d’augmenter ce pourcentage à 52% d’ici 2030.

Cette ambition fait du Maroc un “leader” de l’énergie propre, non seulement dans la région, mais dans le monde entier, a-t-elle souligné.

Ces réalisations ne sont qu’une facette des efforts que Sa Majesté le Roi entreprend pour assurer aux citoyens marocains un avenir “plus rayonnant” qui s’appuie sur les bienfaits de l’innovation et la force de l’espoir, a conclu Mme Power.