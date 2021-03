L’inauguration d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Laâyoune témoigne du “grand intérêt” de la Zambie pour la coopération avec le Maroc (MAE zambien)

vendredi, 5 mars, 2021 à 15:57

Rabat – L’inauguration d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Laâyoune témoigne du “grand intérêt” de la République de Zambie pour la coopération avec le Royaume du Maroc, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Joseph Malanji, se félicitant de la “solidité” des relations bilatérales qui ne cessent de se raffermir.

La Zambie a désigné ses “meilleurs diplomates” pour travailler dans ces deux représentations diplomatiques, a tenu à préciser le chef de la diplomatie zambienne lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

M. Malanji a rejeté les allégations relayées par des médias algériens faisant état d’un retrait du consulat zambien de Laâyoune, soulignant que la Zambie est un “Etat souverain” qui communique à travers les canaux officiels et gouvernementaux et ne réagit pas à des allégations relayées via les réseaux sociaux.

“L’inauguration de l’ambassade de Zambie, le 24 octobre 2020, jour de notre indépendance, est une indication claire sur la trajectoire de nos relations”, a relevé le diplomate zambien, qui effectue une visite de travail au Maroc, ajoutant que cette représentation se penchera notamment sur le développement de la coopération économique entre les deux pays.

M. Malanji a, par la même, fait savoir que cette coopération gagne en intensité aussi bien sur le plan bilatéral qu’au niveau des fora multilatéraux “où nous avons coopéré mutuellement, sur les principes qui sont chers à nos deux pays et aussi en ce qui concerne le dépôt des candidatures dans des organisations internationales”.

Par ailleurs, le ministre a tenu à saluer l’initiative du Royaume du Maroc, qui a accueilli “gracieusement” plus de 300 étudiants zambiens, bénéficiaires de bourses d’études dans divers établissements d’enseignement supérieur.

Il a également remercié le gouvernement du Maroc pour son rôle dans le soutien à “notre ambition” de disposer d’une représentation au Royaume, se disant convaincu qu’avec l’ambassade du Maroc à Lusaka, “nous disposons désormais d’un mécanisme solide pour faire avancer notre coopération bilatérale”.

Les entretiens entre MM. Bourita et Malanji se sont déroulés en présence du chargé d’affaires de la République de Zambie, Eliphas Chinyonga et du Consul de ce pays à Laâyoune, Kelvin Malisase, qui ont été installés, à cette occasion, dans leurs nouvelles fonctions.