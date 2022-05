L’indéfectible attachement de la communauté juive marocaine à sa patrie d’origine mis en exergue à Ottawa

mercredi, 25 mai, 2022 à 13:43

L’efficacité du système national de la protection sociale au profit des agriculteurs est tributaire du déploiement d’une base de données crédible et actualisée, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki.