L’ingérence de l’Iran dans les affaires du Maroc dénote de sa persistance à soutenir le terrorisme partout ailleurs (presse saoudienne)

jeudi, 3 mai, 2018 à 14:17

Riyad – Des journaux saoudiens, paraissant ce jeudi, affirment que l’ingérence de l’Iran dans les affaires intérieures du Maroc démontre au monde entier la persistance de Téhéran à soutenir le terrorisme partout ailleurs.

Dans leurs éditoriaux, les journaux +Arriyad+, +Al Yaoum+ et +Okad+ soulignent que les pays arabes sont appelés, plus que jamais, à adopter une position commune ferme face aux ingérences de l’Iran dans les affaires intérieures des pays de la région.

Sous le titre “Une position ferme”, le quotidien +Arriyad+ indique que l’ensemble des pays arabes aspirent à une solidarité agissante devant être traduite dans les faits grâce à la détermination et à la volonté de tout un chacun, au lieu de slogans farfelus.

Des pays arabes, à leur tête l’Arabie Saoudite, ont appuyé et soutenu la décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran, dans la mesure où, précise le journal, elle intervient dans le contexte requis, celui de la préservation de la paix et de la sécurité arabes.

L’ensemble des pays arabes, ajoute la publication, sont visés par le régime iranien sur les plans politique et économique, voire militaire, faisant état du plan expansionniste de Téhéran dans la région et ses manœuvres d’infiltrer le système de sécurité pan-arabe.

De son côté, l’éditorialiste du quotidien +Al Yaoum+ écrit, sous le titre, “Le terrorisme iranien arrive au Maroc”, que le régime iranien “sanguinaire” et “terroriste” a, d’ores et déjà, ciblé plusieurs pays de la région dans le but d’y répandre la destruction et la prévarication, en flagrante immiscion dans leurs affaires intérieures.

Le même scénario, précise le journal, vient de se reproduire au Maroc à travers le soutien de l’Iran au “Polisario”, notant que le Royaume œuvre inlassablement à trouver un règlement pacifique à cette crise.

Selon +Al Yaoum+, cette immiscion dans les affaires intérieures du Maroc révèle au monde entier que le régime de Téhéran persiste dans son soutien au terrorisme, de l’avis d’ailleurs de la communauté internationale et des pays épris de paix, de justice et de liberté.

En outre, la publication qualifie de “pertinente” et “judicieuse” la décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran qui s’inscrit, a-t-elle relevé, dans le souci de préserver sa stabilité et écarter les spectres de conflits et de crises.

A cet égard, le journal souligne que la communauté internationale est appelée à exercer davantage de pressions et à adopter des sanctions sévères en vue de parer aux ramifications du terrorisme iranien.

Sous le titre “Le terrorisme iranien, du Golfe à l’Océan Atlantique”, l’éditorialiste du journal +Okad+ indique, pour sa part, que l’ingérence de Téhéran dans les affaires intérieures du Maroc, par le truchement de ses milices terroristes de Hezbollah qui assurent l’entrainement des séparatistes du front “Polisario”, n’est que l’autre facette d’un régime tyran et macabre.

“Il s’avère tout-à-fait naturel que le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, surtout que Rabat est consciente que ce régime menace sa sécurité nationale depuis l’arrivée au pouvoir, il y a quarante ans, d’Ayatollah Al Khomeiny, rappelle le quotidien.

D’autre part, fait savoir la publication, les appels à isoler le régime iranien après qu’il eut atteint l’Afrique du Nord, ne cessent de prendre de l’ampleur, ajoutant que Téhéran persiste dans ses ingérences dans les affaires des pays arabes dans le but de transformer le Moyen-Orient en un champ de bataille et à une zone où sévissent les conflits de manière permanente.