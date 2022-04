L’initiative d’autonomie, la proposition la plus sérieuse pour une solution durable et pacifique au conflit autour du Sahara (eurodéputé danois)

vendredi, 1 avril, 2022 à 18:48

Copenhague – Le Plan d’autonomie constitue la proposition la plus crédible et la plus sérieuse pour une solution durable et pacifique au conflit autour du Sahara, a affirmé l’eurodéputé danois Søren Gade.

Le plan d’autonomie fournit la base des négociations menées sous les auspices des Nations Unies et de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, a noté M. Gade, également ancien ministre danois de la Défense, mettant l’accent sur l’impératif de trouver une solution pour assurer la stabilité dans la région du Maghreb.

Dans une déclaration, M. Gade a souligné que la reconnaissance par l’Espagne du plan marocain d’autonomie pour le Sahara comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre ce conflit constitue “un pas dans la direction d’une réponse internationale cohérente”.

Il a dit avoir pris note avec “grand intérêt” de la nouvelle position de l’Espagne, soulignant que cette décision s’inscrit en droite ligne des positions d’autres pays comme la France, les États-Unis et le Portugal.

Dans ce cadre, M. Gade a émis le souhait de voir s’installer une “position internationale constante et renforcée” au sujet de la question du Sahara, un conflit qui n’a que trop duré en engendrant trop de souffrances.