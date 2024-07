L’Initiative Royale Atlantique, une opportunité pour assurer l’intégration des pays africains (Ancien PM malien)

samedi, 6 juillet, 2024 à 10:19

Dakhla – L’Initiative Royale Atlantique constitue une opportunité “formidable” pour assurer l’intégration des pays africains, a affirmé, vendredi à Dakhla, l’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara.

L’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI constitue une opportunité formidable pour ces pays du Sahel qui n’ont pas accès à la mer, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation à la 7ème édition du “Morocco Today Forum” (MTF), rappelant que son pays, le Mali, est concerné par cette Initiative.

“Les pays du Sahel, riches en ressources minières et en potentiel agricole, ont besoin de débouchés maritimes et le fait que le Maroc mette son potentiel portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et routier à la disposition de ces pays est une formidable opportunité”, s’est félicité l’ancien Premier ministre malien.

Il a, en outre, souligné l’importance de concrétiser cette Initiative en réalisant des infrastructures et des projets sur la mobilité et la libre circulation des populations.

“Nous avons besoin d’une Afrique intégrée, d’une Afrique qui se tourne vers elle-même et qui s’enrichit collectivement”, a-t-il conclu.