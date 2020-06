L’initiative Royale aux pays africains, “un grand geste de bienveillance humaine” (Commissaire de l’UA)

mardi, 23 juin, 2020 à 18:45

Addis-Abeba – L’Initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19 est “un grand geste de bienveillance humaine”, a affirmé, mardi à Addis-Abeba, la Commissaire de l’Union africaine (UA) chargée des ressources humaines, de la science et de la technologie, Sarah Mbi Enow Anyang Agbor.

“En tant que Commissaire de l’Union africaine, je lève ma voix pour remercier hautement SM le Roi Mohammed VI”, a déclaré à la MAP Mme Agbor à l’issue d’une rencontre au siège de l’Union avec l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, soulignant que cette aide médicale appuiera les efforts des pays africains destinés à limiter l’impact de l’épidémie du coronavirus.

La commissaire de l’UA a fait observer que l’initiative royale représente aussi un message fort pour l’unité des peuples africains, soutenant dans ce sens que “les défis auxquels l’Afrique est confrontée ne peuvent être relevés que par nous en tant qu’Africains”.

“Nous avons une responsabilité collective envers notre continent, l’Afrique. Nous devons s’inspirer de l’exemple donné par SM le Roi Mohammed VI à travers cette aide médicale. Ensemble, nous sommes plus forts”, a-t-elle dit.

Elle a, d’autre part, salué les initiatives et projets de coopération d’envergure lancés par SM le Roi Mohammed VI pour booster l’intégration du continent, citant notamment le projet structurant du gazoduc Nigeria-Maroc et le projet marocain de complexe de fertilisants en Ethiopie.

SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères. Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

Cette aide vise à fournir du matériel médical afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.