L’initiative royale envers les pays africains, un acte concret de la solidarité afro-africaine (Ambassadeur)

lundi, 29 juin, 2020 à 14:49

Addis-Abeba – L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19, constitue un acte concret de la solidarité afro-africaine, a affirmé, lundi à Addis-Abeba, l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cette noble initiative illustre de manière concrète l’engagement africain du Maroc pour une Afrique solidaire et sure, a ajouté le diplomate marocain dans des déclarations à la presse à la résidence de la Mission du Royaume.

Ce geste royal béni vient consacrer la vision constante du Royaume pour la coopération sud-sud basée sur le partage des expériences et l’expertise pour une réponse effective aux attentes du citoyen africain en matière de paix, de stabilité et développement, a souligné M. Arrouchi.

Cette noble initiative traduit également la conviction du Maroc en l’action africaine commune qui place les intérêts vitaux du Continent et des citoyens africains au centre de ses préoccupations, a relevé le Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU.

Cette initiative, a-t-il soutenu, confirme le choix du Maroc de la voie de la solidarité et de l’unité ainsi que son engagement ferme pour une Afrique prospère et en paix conformément à la Vision Royale autour du triptyque paix, sécurité et développement.

Le diplomate marocain a mis en exergue les réactions des Hauts responsables de l’Union africaine, des Commissaires et des Ambassadeurs Représentants permanents des pays africains auprès de l’UA, ainsi que du Directeur de AFRICA-CDC, qui ont hautement salué l’Initiative de SM le Roi, «un acte panafricaniste» et l’«exemple de la solidarité africaine-africaine».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.