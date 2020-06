L’initiative royale envers les pays africains, “l’illustration d’un réel leadership” (journal guatémaltèque)

lundi, 29 juin, 2020 à 8:53

Guatemala – L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’envoyer des aides médicales à des pays africains afin d’accompagner leurs efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19, est “un exemple phare de la solidarité interafricaine et l’illustration d’un réel leadership”, écrit le journal guatémaltèque, Prensa Libre.

“Bien que le Royaume du Maroc fait également face au nouveau coronavirus et ses effets économiques, cette réalité n’a pas affecté sa volonté d’aider ses frères africains”, souligne Prensa Libre dans un article signé par la journaliste Vida Amor Paz sous le titre “On doit apprendre des autres Nations”.

L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, poursuit la journaliste, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative lancée par SM le Roi, en avril dernier, en tant que démarche orientée vers l’action, permettant un partage des expériences et des bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé, précise le quotidien à grand tirage.

À Addis-Abeba, lors d’une réunion en visioconférence du comité des représentants permanents de l’UA (COREP) consacrée à l’examen de l’impact socio-économique et humanitaire de la Covid-19 en Afrique, le Maroc avait plaidé pour la création d’une plateforme d’experts africains en matière de lutte contre les épidémies en vue de permettre au continent africain de se prendre en charge et de faire face aux défis sanitaires futurs, rapporte le journal guatémaltèque.

De l’avis de la journaliste Vida Amor Paz, également experte dans le domaine de l’environnement, “en tant que continent, les pays africains ne sont pas restés figés dans le présent, mais se projettent dans l’avenir”, notant que pour y parvenir, le Royaume a réuni les experts pour accompagner les gouvernements dans leurs plans d’action respectifs.

Le Maroc est parmi les premiers pays au monde à soutenir la réponse mondiale au coronavirus, et le plus grand contributeur au niveau du continent africain à cette démarche qui vise à assurer un accès universel à des vaccins, des traitements et des tests abordables, écrit la journaliste guatémaltèque qui y voit un symbole de générosité et de solidarité.

Par ailleurs, l’experte et militante dans le domaine de la protection de l’environnement a mis en exergue les mesures prises par le Maroc à l’initiative de SM le Roi Mohammed VI pour résoudre les grands problèmes environnementaux, assurer une sécurité alimentaire durable et adapter l’agriculture africaine aux changements climatiques.

Avec la vulnérabilité climatique dont souffre la région d’Amérique Centrale, “nous espérons vivement émuler le modèle marocain”, a-t-elle écrit.