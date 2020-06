L’initiative Royale envers les pays africains reflète le “panafricanisme solidaire” prôné par le Royaume (EPRN-Rwanda)

lundi, 29 juin, 2020 à 17:52

Kigali – Les aides médicales envoyées par le Maroc à de nombreux pays africains, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI reflètent le “panafricanisme solidaire” prôné par le Royaume, a affirmé lundi Seth Kwizera, coordinateur du Réseau de recherche sur les politiques économiques (EPRN-Rwanda), basé à Kigali.

“Cette initiative solidaire du Royaume du Maroc s’inscrit aussi en droite ligne avec la vision de l’agenda 2063 de l’Union africaine, notamment en ce qui concerne l’entraide, la solidarité interafricaine et l’amélioration des systèmes de santé”, a souligné M. Kwizera dans une déclaration à la MAP.

Ce geste bienveillant, a-t-il ajouté, est aussi un message d’humanité et appel fort à la solidarité Sud-Sud, à l’entraide et à l’intégration régionale du continent africain.

“Les pays africains sont appelés aujourd’hui à s’inspirer du modèle du Maroc et de sa vision panafricaine, tout en tirant profit de son expérience et ses expertises dans plusieurs secteurs clés”, a dit le coordinateur de l’EPRN-Rwanda.

Il a, par ailleurs, soutenu que la crise sanitaire mondiale constitue une opportunité idoine pour la réadaptation et le développement des industries africaines, saluant dans ce cadre les “réalisations remarquables” accomplies par le Maroc en matière de fabrication du matériel médical préventif.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie du COVID-19.