L’Institut de formation spécialisée de la DGST, un établissement au service de la nation et des citoyens (responsable sécuritaire)

mardi, 24 avril, 2018 à 20:05

Rabat – L’Institut de formation spécialisée, inauguré par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), est un établissement de formation sécuritaire au service de la nation et des citoyens, a souligné, mardi à Rabat, le commissaire provincial de police, porte-parole de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la DGST, M. Boubker Sabik.

L’objectif principal de l’Institut, qui constitue un espace dédié à tous les Marocains, est d’assurer la formation policière spécialisée dans le domaine du renseignement, a expliqué M. Sabik dans une déclaration à la presse à cette occasion, notant que l’établissement dispose des dernières technologies de formation en enquête criminelle, en interrogatoire et en interception de communications, et ce dans le cadre de la loi et sous la supervision des autorités judiciaires compétentes.

L’Institut permettra le développement des mécanismes d’action afin de faire face aux menaces terroristes accrues et d’améliorer les méthodes de démantèlement des groupes terroristes, renforçant ainsi les compétences du personnel de la Direction et leur permettant de relever tous les défis qui portent atteinte à la sécurité du pays et des Marocains, a-t-il souligné dans ce sens.

Cet institut comporte de même un espace d’accueil et de résidence équipé de tous les services nécessaires, avec des chambres réservées aux ressortissants de pays frères et amis, notamment les pays africains, qui sont invités à bénéficier de formation avancée en matière de renseignement, et ce dans le cadre du raffermissement de la coopération sécuritaire internationale dans laquelle le Royaume est engagé, dans sa dimension Sud-Sud, rappelle-t-on.