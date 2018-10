L’interdépendance entre paix, sécurité et développement mise en exergue par le Maroc lors d’une réunion conjointe UE-UA à Bruxelles

mercredi, 24 octobre, 2018 à 14:01

Bruxelles – Le Maroc a mis en exergue l’interdépendance entre paix, sécurité et développement lors de la réunion annuelle conjointe entre le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (CPS/UA) et le Comité Politique et de Sécurité de l’Union européenne (CPS/UE) tenue lundi et mardi à Bruxelles.