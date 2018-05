L’Iran œuvre à “déstabiliser” la sécurité des pays arabes et islamiques (ministre saoudien des AE)

mercredi, 2 mai, 2018 à 9:08

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Joubeir, a affirmé que l’Iran œuvre à “déstabiliser” la paix et la sécurité des pays arabes et islamiques.

L’Iran œuvre à semer la zizanie et à attiser les conflits tribaux dans les pays arabes et islamiques, à s’ingérer dans leurs affaires intérieures et à soutenir le terrorisme, a souligné le chef de la diplomatie saoudienne, dans un Tweet sur son compte personnel Tweeter.

La meilleure illustration et la preuve tangible en sont “les immiscions de Téhéran dans les affaires intérieures du Royaume du Maroc frère à travers son comparse, le mouvement terroriste, le Hezbollah, dans l’entraînement et l’encadrement du soi-disant Polisario”, a-t-il précisé.

Mardi soir, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a annoncé que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran, en raison du soutien militaire de son allié, le Hezbollah, au “Polisario”.