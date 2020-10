L’Italie salue le rôle constructif du Maroc dans le dialogue inter-libyen

mercredi, 7 octobre, 2020 à 20:39

Rome – L’Italie a salué, mercredi, le rôle constructif du Maroc dans le dialogue inter-libyen.

Dans le Communiqué Conjoint rendu public à l’issue de la visite officielle effectuée, ce mercredi à Rome, par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita à l’invitation de son homologue italien Luigi Di Maio, le Maroc et l’Italie «ont souligné la nécessité pour les parties régionales et internationales de travailler ensemble pour aider les Libyens à trouver un règlement politique durable».

Les deux parties ont à cet égard, «salué les initiatives internationales menées dans le cadre du processus onusien, en particulier les réunions qui se sont déroulées à Bouznika au Maroc en septembre et octobre 2020, qui témoignent du rôle constructif que joue le Maroc pour le règlement de cette crise».

Les deux ministres ont pu, à cette occasion, «mesurer la convergence de vues et de diagnostics sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun », note la même source.

Ils “s’accordent sur l’importance stratégique de l’Afrique et réitèrent leur engagement respectif en faveur d’une action de développement durable et pluridimensionnel”, ajoute le Communiqué Conjoint.