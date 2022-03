L’OCI salue les efforts du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme

mercredi, 23 mars, 2022 à 21:27

Islamabad – L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, à travers des initiatives régionales et internationales qui ont abouti à l’ouverture, en juin dernier à Rabat, du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique ainsi que la coprésidence, avec le Canada, du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

A l’issue des travaux de la 48è session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, mercredi à Islamabad, l’organisation s’est félicitée des efforts de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains et de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidines et Morchidates dans la lutte contre le discours extrémiste.

A cet égard, l’OCI a salué la formation de 500 imams de nationalité malienne à l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidines et Morchidates au Maroc ainsi que la nomination, sur Hautes Instructions Royales, de 8 imams au sein du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

D’autre part, la session ministérielle s’est félicitée du rôle joué par le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations dans la ville de Coquimbo, au Chili, en tant que pont de communication et de dialogue civilisationnel entre le monde islamique et l’Amérique latine.