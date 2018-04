L’Olympia, une salle de spectacle plus que centenaire à la jeunesse toujours renouvelée

jeudi, 26 avril, 2018 à 11:47

Par Amina Benlahsen

Paris – Plus que centenaire, la mythique salle de spectacle de l’Olympia à Paris n’a pris que trop peu de rides au fil des années, grâce à l’élixir de jouvence dont l’abreuvent des générations successives d’artistes de talent qui lui assurent un renouvellement permanent.

Inauguré le 12 avril 1893, ce music-hall, le plus ancien de la capitale française toujours en activité, garde toute son aura et sa splendeur ne laissant personne indifférent tant parmi les artistes qui rêvent de voir leurs noms s’afficher en lettres rouges sur sa façade que parmi chacun d’entre tous ceux très nombreux aspirant à occuper l’une de ses 2000 places.

De génération en génération, l’Olympia a vu défiler les plus grandes stars et, de notre temps encore, cette salle accueille chaque année près de 300 spectacles et 600.000 spectateurs.

C’est ce renouvellement constant qui procure à l’Olympia sa jeunesse renouvelée et la place qui est la sienne en tant que salle emblématique dédiée au spectacle, principalement à la chanson après avoir été réservée, à ses débuts, aux attractions foraines (acrobates, contorsionnistes, etc) et aux spectacles de music-hall, avec comme toutes premières vedettes La Goulue (danseuse de cancan), Loïe Fuller (danseuse américaine) et Fregoli (transformiste).

La salle, construite sur l’emplacement de montagnes russes, a dû cependant fermer ses portes pendant la première Guerre mondiale et vivre la parenthèse de sa transformation en salle de cinéma en 1929 avant de se forger une vocation de salle de music-hall en donnant de plus en plus d’espace à la chanson.

Depuis, les plus grands artistes s’y sont produits, parmi lesquels –et sans parler des plus anciens- Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Édith Piaf, Dalida, Johnny Halliday, Claude François, Sheila, Annie Cordy, Michel Sardou ne sont pas des moindres.

La programmation ne se limite cependant pas à des artistes français : les Beatles, les Rolling Stones, Linda de Suza, entre autres avaient foulé la scène de l’Olympia dès les années 1960.

Les plus âgés se souviendront aussi, à tout jamais, du passage en 1967 de la grande diva arabe Oum Keltoum, de même que du grand maître de la chanson marocaine Abdelhadi Belkhayat ou encore du groupe mythique Nass El Ghiwane.

L’esprit des Marocains reste également marqué par les brillantes prestations d’autres artistes marocains comme les cantatrices populaires Hajja Al Hamdaoui et Najat Aatabou qui ont laissé un souvenir indélébile chez tous ceux qui ont vécu ces moments.

Les succès récoltés au fil des années vont donner des ailes à l’Olympia et sa renommée va aller grandissante au point où elle est devenue une signature, celle qui consent définitivement à l’artiste qui s’y produit ses lettres de noblesse.

Sondant de horizons nouveaux et nourrissant encore plus d’ambitions, les gérants de l’Olympia cherchent à travers de nouvelles initiatives à en élargir le public, à l’instar de l’organisation des Olympia by Night (la scène s’ouvre peu avant minuit pour un programme de musique électro), dont la première édition a lieu le 2 avril 2016 ou de la Nuit du Rugby, une soirée d’humour Franglish inaugurée à la même date.

L’Olympia poursuit également sa vocation de découvreur d’artistes en ouvrant ses portes à la jeune création à travers, par exemple, les Vivendi Talents Show ou les Mon Premier Olympia…

Au lendemain de son inauguration en 1893, la presse s’exclamait : un merveilleux palais. Un palais Babylonien. Un palais des lumières…

«Un succès foudroyant, il y avait tant d’exclamation d’enthousiasme que la fumée des cigarettes et des cigares ne savait plus où se mettre», écrivait à l’époque Le Gaulois.

«Quelle salle magnifique! Quel enchantement des yeux! Un lieu de rendez-vous merveilleux, on est ébloui par l’orgie des lumières», renchérissait pour sa part Le Journal alors que Le Constitutionnel commentait : «Magnifique, superbe, on ne saurait imaginer rien de plus beau».

De son côté, Le Figaro s’enthousiasmait: tout n’est que féerie et éblouissement. «C’est une joie pour les yeux».

Cet éblouissement devant ce temple, situé non loin d’un autre haut lieu de culture, l’Opéra de Paris, se perpétue au fil du temps, l’Olympia se dressant toujours avec fierté pour offrir encore et encore des plateaux de haute facture au grand bonheur des milliers de spectateurs en quête d’enchantement et de plaisir.

L’Olympia a fait rêver par le passé, elle le fait dans le présent et continuera certainement à le faire à l’avenir. Les longues files qui continuent à s’y former chaque jour en sont le parfait gage.