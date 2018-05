L’ONG «Leaders pour la paix» exprime à Paris sa volonté d’œuvrer pour désamorcer les conflits dans le monde

mardi, 15 mai, 2018 à 16:27

Paris – Les membres du Conseil de l’ ONG «Leaders pour la paix», dont Mme Assia Bensalah Alaoui, ambassadeur itinérant de SM le Roi, ont exprimé mardi à Paris leur volonté d’œuvrer en vue de désamorcer les conflits sous-jacents qui menacent la paix dans le monde et les équilibres internationaux, en agissant notamment par l’alerte et la prévention.

Lors de débats tenus au siège du ministère français des affaires étrangères avec des étudiants en sciences politiques, au deuxième jour de la conférence de lancement officiel de cette Organisation, créée récemment à l’initiative de l’ancien Premier ministre et sénateur français, Jean Pierre Raffarin, les 25 éminentes personnalités qui composent ce Conseil et qui sont toutes dotées d’une grande expérience en matière des relations internationales et d’une connaissance profonde des opinions publiques, ont également fait part de leur détermination à tout mettre en œuvre pour sensibiliser davantage l’opinion publique internationale quant à la culture de la paix.

Travailler à un nouveau multilatéralisme en faisant prendre conscience aux leaders du monde et à leurs partenaires de leurs responsabilités respectives et créer de nouveaux espaces de dialogue même dans l’adversité, sont également parmi les objectifs que s’assigne cette jeune ONG qui rassemble, outre Mme Assia Bensalah Alaoui, d’anciens Premiers ministres (l’Italien Enrico Letta, le Hongrois Peter Medgyessy, le Burkinabé Tertius Zongo..), l’ex-secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, l’ancienne DG de l’Unesco, Irina Bokova, l’ancienne directrice la Banque Mondiale, Ngozi Onkojo Iweala et l’ex-secrétaire d’Etat adjoint de l’ancien président américain Barack Obama, Antony Blinken.

Cinq anciens ministres des Affaires étrangères comme le Suédois Carl Bildt et l’Egyptien Amr Moussa figurent également dans ce Conseil, de même que d’anciens ambassadeurs de premier plan à Paris, le Russe Alexandre Orlov et le Chinois Kong Quan.

Dans une déclaration à la MAP, M. Amr Moussa, qui a été également secrétaire général de la Ligue arabe, a souligné la vocation de l’ONG «Leaders pour la paix», en tant que cadre de réflexion, de débattre des meilleures voies pour parvenir à un monde meilleur en faisant prévaloir les moyens diplomatiques et les outils menant à la paix et à la concorde.

M. Moussa a mis l’accent, à cet égard, sur la franchise qui marque les débats de l’Organisation dont la finalité est de forger une opinion publique profondément imbue des valeurs de la paix et répulsive aux velléités de la division, de la violence et de l’occupation.

Il s’est réjoui que cette ONG réunisse des experts en questions politiques et économiques qui, dans leurs débats, pourront cibler les sujets à aborder dans l’objectif de tendre vers le mieux et d’œuvrer, à partir de l’angle qui est le leur, pour réaliser la paix et surmonter les épreuves que traverse le monde.

Dans une déclaration similaire, Mme Irina Bokova, s’est félicitée de la création de cette ONG, qui intervient, a-t-elle dit, à un moment où les conflits et guerres ouverts embrasent de nombreuses régions du monde, générant un nombre incalculable de réfugiés et de déplacés.

«C’est non seulement avec un grand plaisir que j’ai accepté de participer à ce Conseil mais je le fais aussi avec un sens élevé de la responsabilité», a-t-elle confié, relevant que la recherche des chemins de la paix anime toutes les personnalités faisant partie du Conseil qui ont à cœur de trouver des réponses à tous ces défis.

«En tant qu’ancienne directrice générale de l’Unesco, je trouve qu’il est très important de chercher aussi l’optique du développement durable qui contribue à éliminer les inégalités, à lutter contre l’extrémisme et à favoriser la culture de la paix et du vivre ensemble comme c’est le cas au Maroc», a-t-elle affirmé.

Mme Bokova a rendu hommage à cette occasion à SM le Roi Mohammed VI pour Son engagement en faveur de la paix.

«Je connais le Maroc et je connais SM le Roi et son engagement envers la culture de la paix, de la diversité culturelle et du respect mutuel», a-t-elle assuré.

Dans un entretien à la MAP, Mme Assia Alaoui a souligné, à ce même sujet, que la recherche des moyens d’asseoir la paix et de promouvoir le dialogue constitue «une constante» de la politique du Royaume.

Explicitant les objectifs de l’ONG «Leaders pour la paix», l’ambassadeur a précisé que celle-ci entend œuvrer pour «sensibiliser par rapport à la paix en essayant, notamment, de prévenir et de désamorcer les crises en gestation».

La diplomate a évoqué, dans ce cadre, le choix «judicieux» porté, lors de cette conférence, sur trois crises : la situation à la frontière tuniso-libyenne, celle prévalant à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique et la crise climatique en Asie.

Lors de la présentation début avril de l’ONG à la presse, M. Raffarin avait indiqué que cette Organisation s’assigne pour objectif d’alerter l’opinion publique internationale sur les risques de crises émergentes, de promouvoir des stratégies d’influence innovantes auprès des dirigeants du monde, de reconstruire une pensée de la paix et d’inventer un dialogue dans l’adversité.

Il s’agira également de promouvoir «l’esprit de paix», une notion qui a tendance à se banaliser, par des missions de pédagogie et d’influence, avait-il souligné.

Le métissage des personnalités composant le Conseil de l’Organisation, leur connectivité avec les dirigeants de leurs régions et du monde et leur indépendance, leur permettront de sonder les marges de manœuvres, de tenir un dialogue argumenté et de fournir des solutions dans la célérité, la souplesse et la flexibilité, avait assuré M. Raffarin.

Lors de cette première conférence de l’ONG «Leaders pour la paix» organisée, lundi et mardi, à Paris, les 25 membres de son Conseil ont tenu des réunions au ministère français des Affaires étrangères et au Sénat.

La conférence a été aussi l’occasion de la présentation du rapport général 2018 de l’Organisation préparé par l’ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, Pierre Vimont, à partir d’une réflexion collective sur les trois crises à l’ordre du jour.