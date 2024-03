L’opération humanitaire marocaine à Gaza et à Al-Qods : ”l’humanisme Royal face à la détresse humaine” (expert franco-suisse)

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:24

Paris – L’opération humanitaire lancée, mardi, par le Maroc au profit de la population palestinienne dans la bande de Gaza et à Al Qods Acharif, illustre ”l’humanisme Royal face à la détresse humaine”, a souligné l’expert franco-suisse en politiques internationales, Jean-Marie Heydt.

”Dès le début des hostilités et les souffrances observées et vécues par la population, SM le Roi s’est immédiatement engagé dans une démarche à la fois diplomatique et humanitaire”, a ajouté M. Heydt dans une déclaration à la MAP.

Il a relevé que cette opération humanitaire est le résultat d’un ”leadership sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi, un leadership porté par une vision de la paix et tourné vers le soutien effectif et concret aux populations palestiniennes et à leur cause”.

A travers le déploiement sans précédent de cette aide humanitaire, ”c’est la main du cœur marocain qui se démarque nettement des stratégies géopolitiques observées en ces temps, ce qui lui confère une plus-value en ce mois de communion et de partage”, a poursuivi l’expert franco-suisse.

Selon lui, ce geste solidaire est donné en exemple par SM le Roi lui-même, qui a décidé de prendre en charge, sur ses deniers personnels, une grande partie de cette aide, faisant observer que le Maroc est le premier pays à avoir obtenu la possibilité d’acheminer son aide humanitaire par un itinéraire terrestre inédit.

Et de poursuivre que ”l’action engagée par SM le Roi est exemplaire, car elle s’inscrit parfaitement dans la démarche humaniste d’un Souverain pour qui l’action se doit d’être révélatrice de la pensée politique”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.