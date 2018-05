L’opération nationale de soutien alimentaire “Ramadan 1439” bénéficiera à 2,5 millions de personnes

jeudi, 17 mai, 2018 à 16:46

Salé – L’opération nationale de soutien alimentaire “Ramadan 1439”, lancée ce jeudi par SM le Roi Mohammed VI, bénéficiera à 2,5 millions de personnes, soit 500.000 ménages des différentes régions du Royaume, a indiqué M. Mohamed El Achhab, Directeur du pôle Ressources et logistique au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Consacrant les valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent la société marocaine, l’opération «Ramadan 1439» connait, outre l’augmentation du nombre des bénéficiaires, un renforcement du contenu du panier alimentaire offert par l’ajout de nouvelles denrées, a précisé M. El Achhab dans une déclaration à la presse en marge du lancement de cette opération.

Cette opération mobilise des investissements de l’ordre de 80 millions de dirhams financés dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et les ministères de l’Intérieur (Direction générale des collectivités locales) et des Habous et des Affaires islamiques, a-t-il ajouté, notant que la mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles notamment au niveau de deux comités, l’un local et l’autre provincial.

Et d’ajouter qu’un contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués est assuré par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, alors que le Groupement professionnel des banques du Maroc, la Trésorerie générale du Royaume et Barid Al Maghrib veillent sur les aspects financiers de l’opération.