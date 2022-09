L’Ordre national des architectes dénonce l’accueil réservé par le président tunisien au chef des séparatistes

mardi, 6 septembre, 2022 à 12:46

Rabat – L’Ordre national des architectes a vivement dénoncé, mardi, l’accueil réservé par le président tunisien Kaïs Saïed au chef des séparatistes du “polisario” à l’occasion de la tenue à Tunis du forum de coopération Japon-Afrique (TICAD 8), rejetant cet acte qui “porte gravement atteinte aux intérêts et à la stabilité de la région”.

Dans un communiqué, l’Ordre a affirmé que l’attitude du président tunisien ne repose sur aucune base légale ou légitime et fait fi des principes de bon voisinage et des relations de fraternité qui lient les peuples marocain et tunisien.

La réception du chef des séparatistes “porte gravement atteinte aux intérêts et à la stabilité de la région, au projet du Grand Maghreb ainsi qu’aux intérêts et à l’avenir des sociétés de la région”, déplore le communiqué.

L’Ordre national des architectes a également exprimé son rejet et sa condamnation de cet agissement, à l’instar de toutes les forces vives de la nation, réitérant sa mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre la marocanité du Sahara.