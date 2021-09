L’organisation réussie des élections confirme la capacité du Maroc à asseoir le choix démocratique (universitaire)

vendredi, 10 septembre, 2021 à 14:21

Casablanca – L’organisation réussie du triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre vient confirmer de nouveau la capacité du Maroc à asseoir le choix démocratique, a estimé le chercheur et académicien Nabil Elkat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Elkat a noté que ces échéances électorales ont démontré aussi la capacité du Royaume à relever le défi de la mise en œuvre de ses engagements dans les délais impartis en dépit du contexte relatif à la pandémie du Covid-19.

M. Elkat, également chercheur à l’université Ibn Tofail à Kenitra, a souligné que la réussite de cette étape importante a été saluée aussi bien au niveau national qu’international, notamment en matière de transparence, de bonne gouvernance, de mobilisation et d’esprit de responsabilité ayant marqué le déroulement de la campagne électorale et l’opération de vote.

Et de relever, à cet égard, que le taux de participation au niveau national, de 50,35 pc, marque une rupture avec le phénomène de la désaffection politique, et démontre une conscience collective quant à l’importance de choisir des représentants à la hauteur des défis qui se posent sur les plans interne et mondial.

Il a aussi relevé le taux de participation très important enregistré au niveau des Provinces du sud du Royaume, où ce taux a atteint par endroit des records de plus de 80 pc de participation. Ceci démontre sans le moindre doute, pour les observateurs et la communauté internationale, que les habitants des Provinces du sud ont librement choisi leur destin et leurs représentants au sein des institutions afin de poursuivre la mise en œuvre des programmes structurants qui feront de cette partie du Maroc un pôle de développement et de prospérité économique, de développement social et d’infrastructures, a-t-il dit.

Et de faire observer, par ailleurs, que cet exercice démocratique constitue un facteur décisif dans l’élaboration d’une carte politique nouvelle permettant à certains partis politiquement anciens de regagner leur attractivité auprès des citoyens, en ce sens que ces formations devraient œuvrer de concert avec d’autres partis libéraux ayant séduit les électeurs par leurs programmes électoraux, en vue d’aboutir à des institutions homogènes et fortes, capables de tenir leurs engagements et réaliser le développement escompté.