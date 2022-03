Loubna Benhayoune, 25 ans d’humanitaire sur le front des conflits, des guerres et des catastrophes naturelles

lundi, 7 mars, 2022 à 16:05

Par Abderrazak Trebak

Bamako – La Marocaine Loubna Benhayoune est connue dans le système d’action humanitaire des Nations Unies comme une pionnière dans son domaine. Riche d’une expérience professionnelle et humaine de plus de 25 ans dans des zones de conflits, de guerres ou de catastrophes naturelles, elle occupe depuis 2014 le poste de Directrice de la section ’’Stabilisation et Relèvement’’ au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour le Stabilisation au Mali (MINUSMA).