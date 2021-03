L’Ouverture du Consulat jordanien à Laâyoune reflète la ferme conviction en la justesse de la cause marocaine (universitaire jordanien)

samedi, 6 mars, 2021 à 15:49

Amman – L’ouverture du Consulat jordanien dans la ville marocaine de Laâyoune reflète la ferme conviction du Royaume hachémite de Jordanie en la justesse de la cause marocaine et sa conformité avec la légitimité internationale ainsi que les réalités politique, économique et sociale dans les provinces du Sud du Royaume, a indiqué le professeur universitaire jordanien Jamal Chalabi.

Cette initiative jordanienne, qui atteste de la solidarité arabe face à toutes les tentatives de division des pays arabes, constitue une preuve de la solidité des relations jordano-marocaines à la faveur des liens forts, historiques et du destin commun incarnés par Sa Majesté le Roi de Jordanie Abdallah II et son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué l’universitaire jordanien dans une déclaration à la MAP.

Il a ajouté que “la Jordanie, qui a de grands intérêts économiques au Maroc, envoie ainsi un message clair à tout le monde que la position jordanienne est constante et continue dans le soutien de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et que les relations avec le Maroc sont des relations fraternelles que personne ne peut mettre en doute.

L’ouverture de cette représentation diplomatique au Sahara marocain intervient au lendemain de l’entretien téléphonique entre les Souverains marocain et jordanien, en novembre dernier, au cours duquel le Roi Abdallah II a réitéré le soutien profond et continu de la Jordanie au Maroc, a rappelé M. Chalabi.

Il a également souligné que cette démarche, qui n’est ni surprenante ni nouvelle, s’inscrit dans le cadre de la complémentarité et de la symbiose totale des intérêts mutuels entre les deux pays.

L’universitaire jordanien a également estimé que l’ouverture de ce consulat après celui des Emirats Arabes Unis et du Royaume de Bahreïn, atteste du soutien continu des pays arabes à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ce qui poussera certainement d’autres pays à emprunter le même chemin.

Jeudi, le Royaume hachémite de Jordanie a ouvert un consulat général à Laâyoune, la 11ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain depuis un peu plus d’un an.